ANTENNA

Curiosità e Significato di Antenna

Perché la soluzione è Antenna? Un'antenna è un dispositivo che riceve e trasmette onde elettromagnetiche, permettendo comunicazioni radio, televisive e wireless. Funziona come un ponte tra il mondo digitale e quello fisico, captando segnali lontani e inviandoli a dispositivi come telefoni o televisori. È un elemento fondamentale per le moderne reti di comunicazione, rendendo possibile la connessione ovunque ci troviamo.

Come si scrive la soluzione Antenna

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

N Napoli

A Ancona

