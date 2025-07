Quella pirica è esplosiva nei cruciverba: la soluzione è Polvere

POLVERE

Curiosità e Significato di Polvere

Non fermarti alla soluzione! Conosci Polvere più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Polvere.

Perché la soluzione è Polvere? La parola polvere indica piccole particelle di materia fine, spesso invisibili a occhio nudo. Può essere di vari materiali, come polvere da sparo, che è esplosiva e pericolosa, oppure polvere domestica. La sua versatilità la rende presente in molti contesti quotidiani, dai cosmetici ai laboratori, ma attenzione: alcune polveri possono essere molto infiammabili o dannose. Quindi, conoscere la differenza è fondamentale per la sicurezza.

Come si scrive la soluzione Polvere

La definizione "Quella pirica è esplosiva" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

O Otranto

L Livorno

V Venezia

E Empoli

R Roma

E Empoli

