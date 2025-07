Peter il regista del film Ma papà ti manda sola? nei cruciverba: la soluzione è Bogdanovich

BOGDANOVICH

Curiosità e Significato di Bogdanovich

Approfondisci la parola di 11 lettere Bogdanovich: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bogdanovich? Bogdanovich è un famoso regista statunitense di origini ucraine, noto per aver diretto film come Paper Moon e La straniera. La sua influenza nel cinema degli anni '70 è significativa, portando uno stile innovativo e narrativo. Conosciuto anche come attore e scrittore, Bogdanovich ha lasciato un segno indelebile nel mondo cinematografico, contribuendo a definire un'epoca di grande creatività e sperimentazione.

Come si scrive la soluzione Bogdanovich

La definizione "Peter il regista del film Ma papà ti manda sola?" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

O Otranto

G Genova

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

V Venezia

I Imola

C Como

H Hotel

