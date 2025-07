Ludovico il protofisico manzoniano nei cruciverba: la soluzione è Settala

Home / Soluzioni Cruciverba / Ludovico il protofisico manzoniano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ludovico il protofisico manzoniano' è 'Settala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SETTALA

Curiosità e Significato di Settala

La soluzione Settala di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Settala per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Settala? Settala è un termine dialettale italiano che indica una piccola botte o contenitore, spesso usato in contesti tradizionali o rurali. La parola richiama l’idea di un recipiente per conservare liquidi o sostanze, simbolo di semplicità e antiche usanze. In ogni caso, rappresenta un pezzo della cultura popolare italiana, testimonianza di un passato legato alla vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ultimo di Venezia fu Ludovico ManinIl cardinale manzonianoLudovico pianista e compositoreEroe manzonianoLa sposò Ludovico il Moro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Settala

Stai cercando la risposta alla definizione "Ludovico il protofisico manzoniano"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L T O A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ITALO" ITALO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.