La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Jackson regista de Il Signore degli Anelli' è 'Peter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PETER

Curiosità e Significato di Peter

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Peter, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Peter? Peter è un nome proprio di origine inglese, molto diffuso e utilizzato sia come nome che come cognome. Deriva dal greco petros, che significa pietra o roccia, simbolo di solidità e stabilità. Noto per personaggi famosi come Peter Pan e il regista Peter Jackson, rappresenta spesso figure di leadership e creatività nel mondo del cinema e della cultura.

Come si scrive la soluzione Peter

Hai trovato la definizione "Il Jackson regista de Il Signore degli Anelli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A P I A L L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIALLA" PIALLA

