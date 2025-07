Il forte di Davy Crockett nei cruciverba: la soluzione è Alamo

ALAMO

Curiosità e Significato di Alamo

Vuoi sapere di più su Alamo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Alamo.

Perché la soluzione è Alamo? L'Alamo è un famoso forte storico situato a San Antonio, in Texas. Celebre per la battaglia del 1836 durante la guerra d'indipendenza texana, rappresenta il coraggio e la lotta per la libertà. Il termine è ormai simbolo di determinazione e sacrificio. Un luogo che incarna il valore della resistenza contro le avversità.

Come si scrive la soluzione Alamo

Hai davanti la definizione "Il forte di Davy Crockett" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

L Livorno

A Ancona

M Milano

O Otranto

