Fenditure che con sentono il passaggio nei cruciverba: la soluzione è Aperture

Home / Soluzioni Cruciverba / Fenditure che con sentono il passaggio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fenditure che con sentono il passaggio' è 'Aperture'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APERTURE

Curiosità e Significato di Aperture

Approfondisci la parola di 8 lettere Aperture: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Aperture? Le aperture sono spazi o aperture che permettono il passaggio di aria, luce o persone, come porte e finestre. Sono elementi fondamentali in edilizia e design per garantire ventilazione, illuminazione e accessibilità agli ambienti. Senza le aperture, gli spazi risultano chiusi e meno vivibili, influenzando comfort e funzionalità di una casa o un edificio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Passaggio da una sponda all altraPassaggio reciproco di elementi OsmosiSentono il peso degli anni passatiI pannelli che indicano l approssimarsi ad un passaggio a livelloPassaggio spiovente in area

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Aperture

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fenditure che con sentono il passaggio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

P Padova

E Empoli

R Roma

T Torino

U Udine

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C E E A L R U T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAUTELARE" CAUTELARE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.