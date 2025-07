Disturbi da psichiatra nei cruciverba: la soluzione è Alienazioni

ALIENAZIONI

Curiosità e Significato di Alienazioni

Perché la soluzione è Alienazioni? Le alienazioni sono disturbi psichiatrici in cui la percezione di sé o della realtà viene alterata, causando senso di distacco o estraneità. Chi le sperimenta può sentirsi come se fosse estraneo a sé stesso o agli altri, vivendo una sensazione di isolamento. Sono spesso legate a condizioni come depressione, schizofrenia o traumi psicologici, e richiedono un trattamento specialistico per ristabilire l'equilibrio mentale.

Come si scrive la soluzione Alienazioni

A Ancona

L Livorno

I Imola

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

