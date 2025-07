Anticamente era a petrolio nei cruciverba: la soluzione è Lume

LUME

Curiosità e Significato di Lume

Perché la soluzione è Lume? Il termine lume indica una fonte di luce, come una candela o una lampada, usata anticamente per illuminare gli ambienti. Prima dell'invenzione dell'elettricità, il lume era essenziale per vedere al buio e rappresentava il modo principale per illuminare case, strade e spazi pubblici. È un simbolo di luce e calore, fondamentale nella storia dell'umanità fino ai giorni nostri.

Come si scrive la soluzione Lume

L Livorno

U Udine

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C H A E N P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANCHE" PANCHE

