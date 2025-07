Viviamo finché ci batte nei cruciverba: la soluzione è Cuore

CUORE

Curiosità e Significato di Cuore

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Cuore, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cuore? Il cuore è l’organo che ci permette di vivere, battendo incessantemente per mantenere in funzione tutto il corpo. Simbolo di passione, amore e vitalità, rappresenta anche la nostra forza interiore. Viviamo finché ci batte, perché senza il cuore, la vita si ferma. È il motore invisibile che ci accompagna ogni giorno, ricordandoci quanto sia preziosa ogni singola emozione.

Un proverbio che ci ricorda che siamo onesti finché possiamoCi batte anche quando è deboleVi si batte il ferro finché è caldoL aria che ci circondaCi si va per vedere il Cenacolo

Come si scrive la soluzione Cuore

Hai davanti la definizione "Viviamo finché ci batte" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

U Udine

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I L N O S O I G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONSIGLIO" CONSIGLIO

