La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una mezza frazione del Giro d Italia' è 'Semitappa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEMITAPPA

Curiosità e Significato di Semitappa

La soluzione Semitappa di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Semitappa per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Semitappa? Semitappa è un termine che indica la mezza tappa di una corsa ciclistica come il Giro d’Italia, suddividendo il percorso in due parti. È un’espressione usata per descrivere una frazione di gara più breve, spesso tra due grandi tappe. Questa parola sottolinea l’aspetto di una frazione intermedia, offrendo un momento di respiro e preparazione tra le fasi più impegnative.

Come si scrive la soluzione Semitappa

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una mezza frazione del Giro d Italia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

P Padova

P Padova

A Ancona

