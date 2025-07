Una fu Bettie Page nei cruciverba: la soluzione è Pinup

PINUP

Curiosità e Significato di Pinup

Approfondisci la parola di 5 lettere Pinup: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pinup? Bettie Page è stata una celebre icona di sensualità e stile degli anni '50, simbolo delle pin-up. Il termine pin-up indica le immagini di donne affascinanti e seducenti che si appendono alle pareti come decorazione. Oggi, la parola evoca un’immagine di charme vintage e glamour, rappresentando un’epoca in cui l’estetica femminile aveva un ruolo speciale nella cultura popolare.

Come si scrive la soluzione Pinup

Hai davanti la definizione "Una fu Bettie Page" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

N Napoli

U Udine

P Padova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M R C A E N A M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAMERAMAN" CAMERAMAN

