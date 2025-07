Un sinonimo dispregiativo di poliziotto nei cruciverba: la soluzione è Sbirro

SBIRRO

Curiosità e Significato di Sbirro

Perché la soluzione è Sbirro? Sbìrro è un termine colloquiale e dispregiativo usato in modo informale per riferirsi a un poliziotto. Spesso impiegato in contesti popolari o di strada, esprime una sfumatura di insofferenza o critica verso le forze dell'ordine. È importante ricordare che si tratta di un modo di parlare molto informale e non ufficiale, usato più che altro nel linguaggio quotidiano.

Come si scrive la soluzione Sbirro

Hai trovato la definizione "Un sinonimo dispregiativo di poliziotto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

B Bologna

I Imola

R Roma

R Roma

O Otranto

L I R V A R E E Mostra soluzione



