SCIAME

Curiosità e Significato di Sciame

Hai risolto il cruciverba con Sciame? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Sciame.

Perché la soluzione è Sciame? SCIAME indica un gruppo compatto di insetti, come moscerini, che si muovono insieme in volo. È un termine usato per descrivere un ammasso di piccoli animali che si spostano in modo coordinato, creando un’immagine vivida di molti individui che si muovono come un’unica entità. Quando vedi un nugolo di moscerini in volo, puoi dire che si tratta di uno sciame.

Come si scrive la soluzione Sciame

Hai davanti la definizione "Un nugolo di moscerini in volo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

