FLUTE

Curiosità e Significato di Flute

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Flute, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Flute? Flute è il termine inglese che indica un bicchiere lungo e sottile, ideale per gustare lo champagne. La sua forma slanciata aiuta a mantenere le bollicine più a lungo, valorizzando aroma e sapore della bevanda. Utilizzato anche come nome in italiano, evoca eleganza e raffinatezza, perfetto per occasioni speciali e brindisi indimenticabili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Bicchiere da champagneUn demi tra gli champagneUn bicchiere col gamboUn tipo di bicchiereUva da champagne

Come si scrive la soluzione Flute

Hai davanti la definizione "Un bicchiere da champagne" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

L Livorno

U Udine

T Torino

E Empoli

