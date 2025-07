I tifosi che spesso eccedono nei cruciverba: la soluzione è Ultras

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I tifosi che spesso eccedono' è 'Ultras'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ULTRAS

Curiosità e Significato di Ultras

Vuoi sapere di più su Ultras? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Ultras.

Perché la soluzione è Ultras? Gli ultras sono tifosi appassionati e spesso molto rumorosi, noti per sostenere con entusiasmo la propria squadra del cuore. A volte, il loro entusiasmo può sfociare in comportamenti eccessivi o provocatori. In molti contesti, il termine richiama proprio questa passione intensa, che può variare tra il supporto leale e atteggiamenti più estremi. È un fenomeno che fa parte del mondo del calcio e dello sport.

Come si scrive la soluzione Ultras

Hai davanti la definizione "I tifosi che spesso eccedono" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

L Livorno

T Torino

R Roma

A Ancona

S Savona

