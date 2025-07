Spossare, sfinire nei cruciverba: la soluzione è Estenuare

ESTENUARE

Curiosità e Significato di Estenuare

Approfondisci la parola di 9 lettere Estenuare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Estenuare? Estenuare significa affaticare profondamente qualcuno, esaurendone le energie fisiche o mentali. È come quando si compie uno sforzo intenso che lascia senza forze, portando a una stanchezza estrema. Questa parola viene spesso usata per descrivere situazioni di grande fatica o stress prolungato, che portano a un esaurimento totale. Insomma, un termine che mette in evidenza uno stato di massimo logoramento.

Come si scrive la soluzione Estenuare

Hai trovato la definizione "Spossare, sfinire" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

U Udine

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O U R G O T F A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AUTOGRAFO" AUTOGRAFO

