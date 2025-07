Sottoufficiale dei CC nei cruciverba: la soluzione è Brigadiere

Home / Soluzioni Cruciverba / Sottoufficiale dei CC

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sottoufficiale dei CC' è 'Brigadiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRIGADIERE

Curiosità e Significato di Brigadiere

La soluzione Brigadiere di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Brigadiere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Brigadiere? Brigadiere è un grado militare e di polizia in Italia, situato tra il maresciallo e il sovrintendente. Indica un ufficiale di livello intermedio, spesso incaricato di compiti di comando e supervisione. Nella Guardia di Finanza, nei Carabinieri e in altre forze armate, rappresenta una figura chiave per l’organizzazione e la gestione delle operazioni quotidiane. È un ruolo di grande responsabilità e prestigio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il 50 cc dei quattordicenniLa Scientifica dei CCEquivalgono a 10 ccUn 50 ccI CC contro la malavita organizzata

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Brigadiere

La definizione "Sottoufficiale dei CC" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

R Roma

I Imola

G Genova

A Ancona

D Domodossola

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R D S O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SORDO" SORDO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.