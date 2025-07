Sottili lamine da falegmami nei cruciverba: la soluzione è Rasiere

Home / Soluzioni Cruciverba / Sottili lamine da falegmami

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sottili lamine da falegmami' è 'Rasiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RASIERE

Curiosità e Significato di Rasiere

Non fermarti alla soluzione! Conosci Rasiere più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rasiere.

Perché la soluzione è Rasiere? Le rasiere sono strumenti usati dai falegnami per levigare e modellare legno, eliminando schegge e irregolarità. Sono composte da una lama affilata che scorre su una superficie, garantendo un risultato liscio e preciso. Utilizzate spesso in lavori di finitura, le rasieri sono indispensabili per ottenere superfici perfette e professionali. Conoscere il loro ruolo aiuta a capire l'importanza di questo attrezzo nel mondo del legno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una padella per sottili frittatineSottili graciliFuni molto sottiliUn uccelletto di palude con becco e zampe sottiliLe candele molto lunghe e sottili di una volta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rasiere

Se "Sottili lamine da falegmami" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

A Ancona

S Savona

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T T I L T A T S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STALATTITI" STALATTITI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.