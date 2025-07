Quella del gallo è rossastra nei cruciverba: la soluzione è Cresta

CRESTA

Curiosità e Significato di Cresta

La parola Cresta è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cresta.

Perché la soluzione è Cresta? La cresta è la parte superiore del capo di alcuni animali, come il gallo, spesso colorata e vistosa. Nel linguaggio figurato, indica anche la sommità o il punto più alto di qualcosa. È un termine molto usato in zoologia e in espressioni idiomatiche, sottolineando l’aspetto distintivo e caratteristico di certi soggetti. La cresta, quindi, rappresenta un elemento di spicco e riconoscibile.

Come si scrive la soluzione Cresta

La definizione "Quella del gallo è rossastra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

