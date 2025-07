Punto e basta nei cruciverba: la soluzione è Stop

STOP

Curiosità e Significato di Stop

Hai risolto il cruciverba con Stop? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Stop.

Perché la soluzione è Stop? Punto e basta è un modo di dire che indica la fine di una discussione o di un ragionamento, come se si volesse mettere un punto definitivo. Significa che non si vogliono ulteriori commenti o spiegazioni, chiudendo definitivamente l'argomento. È un'espressione che trasmette decisione e fermezza, lasciando chiaramente intendere che non ci sono margini di discussione. In breve, è come dire fine della storia.

Come si scrive la soluzione Stop

La definizione "Punto e basta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

O Otranto

P Padova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U L F I E D E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DEFLUIRE" DEFLUIRE

