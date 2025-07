Promontorio decantato nelle canzoni napoletane nei cruciverba: la soluzione è Posillipo

Home / Soluzioni Cruciverba / Promontorio decantato nelle canzoni napoletane

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Promontorio decantato nelle canzoni napoletane' è 'Posillipo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POSILLIPO

Curiosità e Significato di Posillipo

La soluzione Posillipo di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Posillipo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Posillipo? Posillipo è un quartiere di Napoli famoso per le sue splendide ville, panorami mozzafiato e il mare cristallino. Il suo nome deriva da un promontorio decantato nelle canzoni napoletane, simbolo di eleganza e bellezza. Un luogo che incarna la poesia e il fascino della città partenopea, rendendo il suo nome indissolubile dall’immaginario romantico e musicale di Napoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: LP con quattro canzoniIl Fausto di tante canzoni di grande successoPromontorio toscanoLa hit classifica di canzoniIl promontorio montuoso del nord della Puglia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Posillipo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Promontorio decantato nelle canzoni napoletane", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

S Savona

I Imola

L Livorno

L Livorno

I Imola

P Padova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N V E L I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VELINA" VELINA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.