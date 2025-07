Partecipano agli utili e ai rischi d impresa nei cruciverba: la soluzione è Azionisti

AZIONISTI

Curiosità e Significato di Azionisti

Perché la soluzione è Azionisti? Gli azionisti sono coloro che investono capitale in un'impresa, partecipando così ai profitti (utili) e assumendosi i rischi legati alla gestione dell'azienda. In cambio del loro investimento, possiedono azioni, ovvero piccole quote della società. Sono fondamentali per la crescita e il successo dell’impresa, condividendo sia le soddisfazioni che le sfide del business.

Come si scrive la soluzione Azionisti

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

