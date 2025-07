Occupato dal nemico nei cruciverba: la soluzione è Invaso

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Occupato dal nemico' è 'Invaso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INVASO

Curiosità e Significato di Invaso

Hai risolto il cruciverba con Invaso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Invaso.

Perché la soluzione è Invaso? Invaso indica qualcosa o qualcuno che è stato occupato o preso d'assalto da un nemico, come un territorio o uno spazio. È il termine che si usa quando un esercito entra in un paese o in una zona senza permesso, spesso con l'obiettivo di dominarla. La parola richiama quindi un'occupazione forzata e invasiva, rendendola perfetta per descrivere la presenza di un nemico che prende il controllo.

Come si scrive la soluzione Invaso

Se "Occupato dal nemico" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

N Napoli

V Venezia

A Ancona

S Savona

O Otranto

