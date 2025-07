Monte brasiliano su cui c è il Cristo Redentore nei cruciverba: la soluzione è Corcovado

CORCOVADO

Corcovado

Perché la soluzione è Corcovado? Il Corcovado è una collina di Rio de Janeiro, famosa per ospitare il celebre monumento del Cristo Redentore, simbolo della città e della speranza. Il nome deriva dal portoghese e significa volto tortuoso, riferendosi alla conformazione naturale della montagna. Questo luogo offre viste mozzafiato sulla baia e rappresenta uno dei simboli più iconici del Brasile, attirando milioni di visitatori ogni anno.

Corcovado

C Como

O Otranto

R Roma

C Como

O Otranto

V Venezia

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

