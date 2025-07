Mio in Germania nei cruciverba: la soluzione è Mein

MEIN

Curiosità e Significato di Mein

Non fermarti alla soluzione! Conosci Mein più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mein.

Perché la soluzione è Mein? Mein in tedesco significa mio ed è un pronome possessivo usato per indicare qualcosa che appartiene a sé stessi. È fondamentale per esprimere proprietà o relazioni personali nelle frasi quotidiane, come in Mein Haus (la mia casa). Conoscere questa parola aiuta a comunicare in modo semplice e diretto, rendendo più fluida la conversazione in lingua tedesca.

Come si scrive la soluzione Mein

Non riesci a risolvere la definizione "Mio in Germania"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

E Empoli

I Imola

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

H A O R M N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MENORAH" MENORAH

