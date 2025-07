Leggero sacco da montagna nei cruciverba: la soluzione è Zainetto

Home / Soluzioni Cruciverba / Leggero sacco da montagna

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Leggero sacco da montagna' è 'Zainetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZAINETTO

Curiosità e Significato di Zainetto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Zainetto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Zainetto? Zainetto è un piccolo e leggero sacco da montagna, perfetto per escursioni o gite di breve durata. Comodo e pratico, permette di portare con sé tutto il necessario senza appesantire le spalle. Ideale per chi ama avventurarsi all'aperto mantenendo agilità e comfort. Un alleato indispensabile per escursionisti e appassionati di natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le calzature per andare in montagnaCome la montagna di Thomas MannAlta montagnaUn pericolo in montagnaCi vuol per mettere nel sacco un astuto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Zainetto

La definizione "Leggero sacco da montagna" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Z Zara

A Ancona

I Imola

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N R I M I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIMINI" RIMINI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.