La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La si racconta per far ridere' è 'Barzelletta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARZELLETTA

Curiosità e Significato di Barzelletta

Vuoi sapere di più su Barzelletta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Barzelletta.

Perché la soluzione è Barzelletta? Una barzelletta è un breve racconto divertente, spesso con un colpo di scena finale, pensato per far sorridere o ridere le persone. È un modo leggero e spassoso di intrattenere, condividendo momenti di allegria e comicità. In sostanza, la barzelletta si racconta proprio per far ridere, portando un sorriso anche nelle giornate più grigie.

Come si scrive la soluzione Barzelletta

Se ti sei imbattuto nella definizione "La si racconta per far ridere", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

R Roma

Z Zara

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

