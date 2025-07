Impossibile da carpire o da cogliere nei cruciverba: la soluzione è Sfuggente

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Impossibile da carpire o da cogliere' è 'Sfuggente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFUGGENTE

Curiosità e Significato di Sfuggente

Approfondisci la parola di 9 lettere Sfuggente: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sfuggente? Fuggente descrive qualcosa o qualcuno difficile da afferrare, comprendere o catturare, come un'idea che svanisce subito o una persona che scappa via. È perfetta per indicare tutto ciò che è sfuggente, intangibile o quasi impossibile da afferrare con le mani o nella mente. Insomma, qualcosa di così evanescente da sembrare quasi irraggiungibile.

Come si scrive la soluzione Sfuggente

La definizione "Impossibile da carpire o da cogliere" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

F Firenze

U Udine

G Genova

G Genova

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

