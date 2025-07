Illustre vedutista del 700 nei cruciverba: la soluzione è Canaletto

CANALETTO

Curiosità e Significato di Canaletto

Hai risolto il cruciverba con Canaletto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Canaletto.

Perché la soluzione è Canaletto? Canaletto, nome d'arte di Giovanni Antonio Canal, è stato uno dei più grandi pittori e vedutisti del Settecento. La sua abilità nel rappresentare con realismo e dettagli le città e i paesaggi veneziani ha reso le sue opere celebri in tutta Europa. È considerato un maestro nel catturare l’atmosfera e la luce delle scene urbane, lasciando un’eredità artistica senza tempo.

Come si scrive la soluzione Canaletto

Non riesci a risolvere la definizione "Illustre vedutista del 700"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

