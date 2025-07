Il tappeto su cui si salta nei cruciverba: la soluzione è Elastico

ELASTICO

Curiosità e Significato di Elastico

Approfondisci la parola di 8 lettere Elastico: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Elastico? L'elastico è un materiale flessibile e resistente, spesso in gomma o tessuto, che permette di allungarsi e tornare alla forma originale. Si trova comunemente nei giochi come il salto alla corda o nel mondo della moda come elastici per capelli. È un simbolo di elasticità e adattabilità, rappresentando la capacità di muoversi e cambiare senza perdere la propria forma.

Come si scrive la soluzione Elastico

Hai trovato la definizione "Il tappeto su cui si salta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

L Livorno

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

