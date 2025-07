Il padre dei vizi secondo un popolare proverbio nei cruciverba: la soluzione è Ozio

OZIO

Curiosità e Significato di Ozio

Approfondisci la parola di 4 lettere Ozio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ozio? Ozio indica il tempo libero dedicato al riposo o al passatempo, spesso associato alla pigrizia o alla mancanza di attività utili. Secondo un famoso proverbio, è considerato il padre di molti vizi perché può portare a trascurare doveri e responsabilità. Prendersi del tempo per rilassarsi va bene, ma l'equilibrio è fondamentale per vivere in modo sano e produttivo.

Come si scrive la soluzione Ozio

Hai davanti la definizione "Il padre dei vizi secondo un popolare proverbio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

Z Zara

I Imola

O Otranto

