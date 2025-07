Il calar delle tenebre nei cruciverba: la soluzione è Annottare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il calar delle tenebre' è 'Annottare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANNOTTARE

Curiosità e Significato di Annottare

La parola Annottare è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Annottare.

Perché la soluzione è Annottare? Annottare significa annotare o scrivere brevi appunti, spesso per ricordare qualcosa in modo rapido e semplice. È un termine utile per chi prende appunti durante uno studio o una riunione, facilitando la memorizzazione e l'organizzazione delle idee. Questa parola richiama l'idea di lasciare tracce leggere e pratiche, come un piccolo promemoria scritto a mano. In sintesi, è un modo veloce per fissare le informazioni importanti.

Come si scrive la soluzione Annottare

Se "Il calar delle tenebre" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

N Napoli

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T T E R N N I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RENITENTE" RENITENTE

