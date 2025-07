I topini devoti di Renato Zero nei cruciverba: la soluzione è Sorcini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I topini devoti di Renato Zero' è 'Sorcini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SORCINI

Curiosità e Significato di Sorcini

La parola Sorcini è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sorcini.

Perché la soluzione è Sorcini? Sorcini sono piccoli dolcetti tradizionali italiani, simili a biscotti o pasticcini, spesso ripieni di marmellata o crema. Il termine deriva dal dialetto e richiama le piccole dimensioni e la dolcezza di queste delizie. Sono perfetti da gustare con il tè o il caffè, rappresentando un vero comfort food della tradizione gastronomica italiana. Un modo goloso per coccolarsi in ogni momento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Devoti senza votiDevoti senza dotiIl Renato che fu segretario del Partito LiberaleErano al muro in una canzone di Renato ZeroUn brano di Cochi e Renato: Nebbia in Val

Come si scrive la soluzione Sorcini

La definizione "I topini devoti di Renato Zero" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

O Otranto

R Roma

C Como

I Imola

N Napoli

I Imola

