I Francesi lo versano nel cafè nei cruciverba: la soluzione è Lait

Home / Soluzioni Cruciverba / I Francesi lo versano nel cafè

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'I Francesi lo versano nel cafè' è 'Lait'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAIT

Curiosità e Significato di Lait

Approfondisci la parola di 4 lettere Lait: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lait? Lait è la parola francese che significa latte. Spesso usato nei caffè per arricchire le bevande come il caffè latte o il cappuccino, rappresenta un ingrediente fondamentale nella cultura del caffè in Francia e non solo. Un tocco di latte rende le bevande più morbide e cremose, trasformando la semplice tazza in un momento di piacere e comfort.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I Parigini lo versano nel caféLo sono Italiani Francesi e SpagnoliLo sono sia le francesi che le italianeLo sformato dei FrancesiLo Stato per i francesi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lait

Se "I Francesi lo versano nel cafè" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

I Imola

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A D V I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIVANI" DIVANI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.