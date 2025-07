Gli abitanti di Londra o Liverpool nei cruciverba: la soluzione è Inglesi

INGLESI

Curiosità e Significato di Inglesi

Approfondisci la parola di 7 lettere Inglesi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Inglesi? Gli inglesi sono le persone originarie o residenti in Inghilterra, parte del Regno Unito. Sono conosciuti per la loro cultura, tradizioni e lingua, l'inglese. Il termine si usa comunemente per indicare chi ha radici britanniche o fa parte della popolazione inglese. È un modo semplice per identificare chi proviene da questa regione storica e culturale.

Come si scrive la soluzione Inglesi

Stai cercando la risposta alla definizione "Gli abitanti di Londra o Liverpool"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

G Genova

L Livorno

E Empoli

S Savona

I Imola

