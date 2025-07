Gioca il derby con la Juventus nei cruciverba: la soluzione è Torino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gioca il derby con la Juventus' è 'Torino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORINO

Curiosità e Significato di Torino

Vuoi sapere di più su Torino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Torino.

Perché la soluzione è Torino? TORINO è il nome della città italiana famosa per la sua storia, cultura e, naturalmente, per la sua squadra di calcio, la Juventus. Quando si dice gioca il derby con la Juventus, si fa riferimento alla rivalità sportiva tra le due squadre di Torino, simbolo di una passione calcistica intensa e radicata nel cuore dei tifosi. Un vero e proprio appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio.

Come si scrive la soluzione Torino

Non riesci a risolvere la definizione "Gioca il derby con la Juventus"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

