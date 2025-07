Gi Ilimani cantanti nei cruciverba: la soluzione è Inti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gi Ilimani cantanti' è 'Inti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTI

Curiosità e Significato di Inti

Perché la soluzione è Inti? INTI è un termine che deriva dalla lingua quechua, parlata nelle Ande, e significa sole. Rappresenta un simbolo di luce, calore e vitalità, spesso usato in nomi e marchi che vogliono richiamare energia positiva e radici culturali sudamericane. Conoscere questo termine permette di apprezzare meglio le tradizioni e la lingua delle popolazioni andine.

Come si scrive la soluzione Inti

I Imola

N Napoli

T Torino

I Imola

