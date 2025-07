Fa gola ai concorrenti nei cruciverba: la soluzione è Premio

PREMIO

Curiosità e Significato di Premio

Approfondisci la parola di 6 lettere Premio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Premio? Premio è un riconoscimento o un vantaggio che si ottiene come ricompensa per aver raggiunto un obiettivo o eccelso risultato. Può essere sotto forma di denaro, trofeo, certificato o beneficio, ed è spesso usato per motivare e premiare l’impegno. In ambito competitivo, il premio rappresenta la vittoria o il riconoscimento più ambito, motivo per cui si dice fa gola ai concorrenti.

Come si scrive la soluzione Premio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fa gola ai concorrenti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

E Empoli

M Milano

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O E N R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROSONE" ROSONE

