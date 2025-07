Epiteto che esprime la preziosità del petrolio nei cruciverba: la soluzione è Oronero

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Epiteto che esprime la preziosità del petrolio' è 'Oronero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORONERO

Curiosità e Significato di Oronero

Hai risolto il cruciverba con Oronero? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Oronero.

Perché la soluzione è Oronero? Oronero è un termine che unisce oro e nero, simboli del petrolio, considerato prezioso come un vero tesoro. Esso esprime l'idea di valorizzare il petrolio come risorsa fondamentale ed estremamente preziosa per l'economia mondiale. In sostanza, rappresenta la ricchezza nascosta sotto terra, che ha un valore inestimabile per il progresso e lo sviluppo globale.

Come si scrive la soluzione Oronero

Hai trovato la definizione "Epiteto che esprime la preziosità del petrolio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

R Roma

O Otranto

Scopri definizioni su "SCETTRO" SCETTRO

