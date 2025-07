Donne sane... in ospedale nei cruciverba: la soluzione è Dottoresse

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Donne sane... in ospedale' è 'Dottoresse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOTTORESSE

Curiosità e Significato di Dottoresse

La soluzione Dottoresse di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Dottoresse per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Dottoresse? Donne sane... in ospedale si trasforma nella parola DOTTORESSE. Sono professioniste della medicina, specializzate nell’assistenza sanitaria femminile e in cura dei pazienti. La loro presenza è fondamentale per garantire salute e benessere. Le dottoresse sono figure di grande competenza e dedizione, che lavorano con passione per migliorare la vita di chi si rivolge a loro e rendere l’ospedale un luogo di cura e speranza.

Come si scrive la soluzione Dottoresse

La definizione "Donne sane... in ospedale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

E Empoli

