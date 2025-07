Diverse sfumature di colore nei cruciverba: la soluzione è Tonalità

TONALITÀ

Curiosità e Significato di Tonalità

Perché la soluzione è Tonalità? La parola tonalità indica le varie sfumature e gradazioni di colore presenti in un'immagine o in un oggetto. Serve a descrivere l'intensità, la profondità e le diverse variazioni di un colore, creando atmosfere differenti. È un termine molto usato in arte, fotografia e design per comunicare le sfumature visive e emozionali di un'opera. Conoscere le tonalità aiuta a creare composizioni più armoniose e coinvolgenti.

Come si scrive la soluzione Tonalità

Hai trovato la definizione "Diverse sfumature di colore" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

O Otranto

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

T Torino

À -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G S A L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAGOS" LAGOS

