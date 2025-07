Costruzione come quella in cui si suicidò Hitler nei cruciverba: la soluzione è Bunker

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Costruzione come quella in cui si suicidò Hitler' è 'Bunker'.

BUNKER

Curiosità e Significato di Bunker

La soluzione Bunker di 6 lettere

Perché la soluzione è Bunker? Un bunker è un rifugio sotterraneo progettato per proteggere dalle minacce esterne, come bombardamenti o attacchi. Spesso utilizzato in ambito militare o durante guerre, si tratta di strutture robuste e sicure, pensate per garantire la sopravvivenza in situazioni di emergenza. Nel contesto storico, il bunker di Hitler rappresenta un esempio famoso di questo tipo di costruzione, simbolo di un periodo di crisi e confino.

Come si scrive la soluzione Bunker

Stai cercando la risposta alla definizione "Costruzione come quella in cui si suicidò Hitler"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

