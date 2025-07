Con quelli all amatriciana si rischia di macchiarsi la camicia nei cruciverba: la soluzione è Bucatini

BUCATINI

Curiosità e Significato di Bucatini

Non fermarti alla soluzione! Conosci Bucatini più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bucatini.

Perché la soluzione è Bucatini? I bucatini sono un tipo di pasta lunga e tubolare, simile agli spaghetti ma con un foro centrale che li rende perfetti per trattenere sughi ricchi e saporiti. Il nome deriva dal termine buca, che in italiano significa buco, proprio per la loro forma caratteristica. Ideali con condimenti come l'amatriciana, i bucatini aggiungono gusto e originalità a ogni piatto. Sono la scelta perfetta per chi ama gustare la pasta in modo diverso.

Come si scrive la soluzione Bucatini

Se ti sei imbattuto nella definizione "Con quelli all amatriciana si rischia di macchiarsi la camicia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

U Udine

C Como

A Ancona

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N S M O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIMON" SIMON

