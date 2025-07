Che tiene conto della durata delle note nei cruciverba: la soluzione è Mensurale

Home / Soluzioni Cruciverba / Che tiene conto della durata delle note

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Che tiene conto della durata delle note' è 'Mensurale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MENSURALE

Curiosità e Significato di Mensurale

Non fermarti alla soluzione! Conosci Mensurale più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mensurale.

Perché la soluzione è Mensurale? MENSURALE indica qualcosa che tiene conto della durata delle note o degli eventi nel tempo. È un termine utilizzato in musica, per esempio, per descrivere una composizione che si basa su valori temporali precisi. In generale, si riferisce a tutto ciò che misura, valuta o considera il tempo trascorso, rendendo evidente l'importanza della temporalità in vari contesti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un indice di cui la TV tiene contoNe tiene conto chi bada alle apparenzeLa graduatoria che tiene conto dei gol segnatiLe tiene il fantinoConflitto di breve durata

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mensurale

Hai trovato la definizione "Che tiene conto della durata delle note" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

E Empoli

N Napoli

S Savona

U Udine

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E O I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COELI" COELI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.