FORUNCOLO

Curiosità e Significato di Foruncolo

Perché la soluzione è Foruncolo? Un foruncolo è un'infezione cutanea localizzata, solitamente causata da batteri come lo stafilococco. Si manifesta come una protuberanza rossa, dolorosa e piena di pus, spesso intorno a un pelo infetto o tagliato. È comune e può risolversi da sola o richiedere trattamento. Ricorda di mantenere l'area pulita per favorirne la guarigione.

Come si scrive la soluzione Foruncolo

Hai trovato la definizione "Brufolo, infezione cutanea localizzata" in uno schema?

F Firenze

O Otranto

R Roma

U Udine

N Napoli

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

