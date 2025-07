Approfittare trarre il massimo beneficio nei cruciverba: la soluzione è Sfruttare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Approfittare trarre il massimo beneficio' è 'Sfruttare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFRUTTARE

Curiosità e Significato di Sfruttare

Hai risolto il cruciverba con Sfruttare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Sfruttare.

Perché la soluzione è Sfruttare? SFRUTTARE significa utilizzare qualcosa o qualcuno in modo intelligente per ottenere il massimo beneficio possibile. Può riguardare opportunità, risorse o situazioni, sfruttando al meglio le proprie capacità o favorendo un risultato vantaggioso. È una parola che invita a cogliere le occasioni e a valorizzare ciò che si ha. In definitiva, saper sfruttare le risorse è fondamentale per raggiungere i propri obiettivi.

Come si scrive la soluzione Sfruttare

Stai cercando la risposta alla definizione "Approfittare trarre il massimo beneficio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

F Firenze

R Roma

U Udine

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

