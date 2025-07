Anteriore nei cruciverba: la soluzione è Precedente

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Anteriore' è 'Precedente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRECEDENTE

Curiosità e Significato di Precedente

Approfondisci la parola di 10 lettere Precedente: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Precedente? Anteriore indica qualcosa che si trova o avviene prima nel tempo o nello spazio rispetto a qualcos'altro. È un termine spesso usato per descrivere eventi, oggetti o situazioni che precedono altri, come ad esempio una versione più vecchia di un documento o un episodio passato. Conoscere il significato di questa parola aiuta a comprendere meglio testi, istruzioni e conversazioni quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La parte anteriore del palco teatraleQuello anteriore è anche compostoNelle auto è anteriore posteriore o integralePortico anteriore di un tempio grecoUn legamento anteriore sito dietro la rotula

Come si scrive la soluzione Precedente

Se ti sei imbattuto nella definizione "Anteriore", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

E Empoli

C Como

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

