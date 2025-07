Vi si inserisce la spina nei cruciverba: la soluzione è Presa

PRESA

Curiosità e Significato di Presa

Perché la soluzione è Presa? La parola presa indica il punto dove si collega un apparecchio alla corrente elettrica, come una normale presa di casa. È anche il termine usato per descrivere l’atto di inserire la spina in questa presa, stabilendo così un collegamento funzionale. Insomma, quando si inserisce la spina, si dice che si presta l’apparecchio alla rete elettrica, permettendo il funzionamento.

Come si scrive la soluzione Presa

Hai davanti la definizione "Vi si inserisce la spina" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A G R I M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAGRI" MAGRI

