La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si usava per realizzare filmini a passo ridotto' è 'Cinepresa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CINEPRESA

Curiosità e Significato di Cinepresa

La soluzione Cinepresa di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cinepresa per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cinepresa? La parola cinepresa indica un'antica apparecchiatura usata per realizzare film in modo ridotto, spesso per creare cortometraggi o filmini amatoriali. Era uno strumento fondamentale prima dell'avvento delle videocamere moderne, consentendo di catturare immagini in movimento su pellicola. Oggi rappresenta un ricordo nostalgico di un’epoca in cui il cinema si faceva con passione e manualità.

Come si scrive la soluzione Cinepresa

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si usava per realizzare filmini a passo ridotto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

I Imola

N Napoli

E Empoli

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

A Ancona

